"Динамо" и "Торино" находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу Сазонова

Ранее в московском клубе сообщили, что 21-летний футболист вылетел в Италию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Переговоры между московским футбольным клубом "Динамо" и итальянским "Торино" по трансферу защитника сборной Грузии Сабы Сазонова находятся на продвинутой стадии. Об этом журналистам сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Сазонов не вошел в заявку "Динамо" на матч третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России со "Спартаком", который начался во вторник в 19:30 мск. Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что Сазонов вылетел в Италию.

"Саба в самолете, - сказал Гафин. - Если составить цепочку событий: он летит в сторону Апеннинского полуострова, сегодня не играет, - то можно сделать вывод, что да, мы в продвинутой стадии этого процесса [с "Торино"]. Если трансфер случится, деньги будут банковским переводом перечислены".

Во вторник журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Сазонов согласовал контракт с итальянским "Торино". Сумма трансфера составит около €3 млн. Источник также утверждает, что медосмотр игрока запланирован на среду. Действующий контракт Сазонова с "Динамо" заканчивается в июне 2024 года.

Сазонову 21 год, всего за "Динамо" он провел 44 матча, отметившись 1 голом. Уроженец Санкт-Петербурга провел 7 матчей за сборную Грузии (игроки до 21 года), этим летом он сыграл за команду на чемпионате Европы среди игроков до 21 года. На его счету также 2 матча за основную сборную Грузии.