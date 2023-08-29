Отец Хохлачева рассказал, почему хоккеист был обменян из "Спартака" в "Амур"

Лучший бомбардир "Спартака" прошлого сезона не сумел договориться с красно-белыми об условиях нового контракта

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Причиной обмена нападающего московского хоккейного клуба "Спартак" Александра Хохлачева в хабаровский "Амур" стало то, что игрок не сумел договориться с красно-белыми об условиях нового контракта. Об этом ТАСС рассказал отец хоккеиста Игорь Хохлачев.

Во вторник "Спартак" объявил об обмене Хохлачева в "Амур" на денежную компенсацию и 17-летнего нападающего молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка.

"С нами начали разговаривать по поводу продления контракта на следующий год. По условиям, которые нам предлагали, мы сойтись не смогли. После этого руководство "Спартака" решило обменять игрока в другой клуб, - сказал Хохлачев. - Он профессионал, и какое решение руководство команды примет, такому мы и подчинимся. Насколько я знаю, вариант с "Амуром" был давно, Александром интересовался еще ряд клубов".

"Александр - профессиональный спортсмен, он целиком и полностью отдается команде, в которой он играл, и той, в которой сейчас будет играть. Он провел основную часть своей карьеры в "Спартаке", и тут говорить нечего. Конечно, грусть от ухода есть. Но такова хоккейная и спортивная жизнь - раз его обменяли, то он будет целиком и полностью отдаваться игре за "Амур", - добавил отец хоккеиста.

Хохлачеву 29 лет, он является воспитанником "Спартака". В прошлом сезоне он забросил 19 шайб и сделал 36 результативных передач в 65 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, став лучшим бомбардиром команды по системе "гол+пас".