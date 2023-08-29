Шипов назвал ожидаемой смену гражданства шахматистом Витюговым

Россиянин будет выступать за сборную Англии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Смена спортивного гражданства с российского на английское шахматистом Никитой Витюговым была ожидаемой. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

29 августа на сайте Международной шахматной федерации (FIDE) появилась информация о переходе Витюгова в сборную Англии.

"Это было ожидаемо, но я думал, что он перейдет под флаг Испании, потому что он там жил. Видимо, британские товарищи оказались более проворными и предложили ему хорошие условия. Конечно, это потеря для наших шахмат, Витюгов и чемпионом страны был, и за сборную достаточно успешно играл. С другой стороны, у нас пока есть Ян Непомнящий и все остальные, поэтому другие позиции в нашей сборной вполне спокойно можно было бы варьировать, если бы она где-то играла", - сказал Шипов.

Витюгову 36 лет, он занимает 25-е место в рейтинге FIDE. В составе российской сборной он выиграл командные чемпионаты мира 2010 и 2013 годов. Витюгов входил в состав команды Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира 2023 года. Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.

Ранее спортивное гражданство сменили россияне Владимир Федосеев, который теперь выступает за Словению, Кирилл Алексеенко (Австрия), Александр Предке и Алексей Сарана (оба - Сербия). После перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию FIDE разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений.