Теннисист Медведев одержал разгромную победу в матче первого круга US Open

Россиянин отдал венгру Аттиле Балашу два гейма

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл венгра Аттилу Балаша в матче первого круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч продлился 1 час 16 минут и закончился со счетом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. Балаш не получил номера посева. В следующем матче россиянин сыграет с победителем матча между австралийцами Максом Пёрселлом и Кристофером О'Коннеллом (оба - без номера посева).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир также выигрывал Марат Сафин (2000).