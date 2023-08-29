Российские волейболисты обыграли белорусов в товарищеском матче

Встреча прошла в Москве, сборная России победила в трех сетах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве во Дворце спорта "Динамо".

Игра завершилась победой российских волейболистов со счетом 3-0 (25:8, 25:21, 25:12).

30 августа сборные России и Белоруссии проведут второй матч в ретростилистике. Команды сыграют по правилам волейбола, которые применялись в 80-е годы XX века. Каждый сет будет проводиться до 15 очков, команды смогут заработать очко только в розыгрыше на своей подаче.

Игра будет посвящена 100-летию отечественного волейбола, которое отмечалось 28 июля. В этот день 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК)

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 24 июня 2023 года FIVB продлила отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под эгидой организации.