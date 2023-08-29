"Спартак" со счетом 4:1 разгромил "Динамо" в матче Кубка России по футболу

После трех туров красно-белые лидируют в группе D, опережая динамовцев на пять очков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:1 разгромил столичное "Динамо" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе "Спартака".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Соболев (6-я и 18-я минуты), Срджан Бабич (15), Антон Зиньковский (25). У проигравших отличился Муми Нгамалё (65).

Бабич провел первый матч за "Спартак". О подписании контракта с сербским защитником клуб объявил 21 августа. В составе "Динамо" дебютировали колумбиец Хорхе Карраскаль и мексиканец Луис Чавес. Они вышли на замену на 61-й минуте.

агодаря голу Джона Кордобы на 88-й минуте. После трех туров "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице группы, набрав 9 очков. Далее идут "Динамо" (4 очка), "Краснодар" (3) и "Пари НН" (2).

В четвертом туре "Спартак" на выезде сыграет с "Пари НН", а "Краснодар" примет "Динамо". Обе встречи пройдут 19 сентября.

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами первого тура группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".