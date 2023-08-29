Российский теннисист Хачанов не смог выйти во второй круг US Open

Спортсмен провел первый с июня матч в одиночном разряде и в трех сетах уступил американцу Майклу Ммо

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов уступил американскому теннисисту Майклу Ммо в матче первого круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу Ммо, получившего от организаторов соревнований специальное приглашение - wild card. Хачанов был посеян под 11-м номером. Следующим соперником Ммо станет победитель встречи между американцем Джоном Изнером (wild card) и аргентинцем Факундо Диасом Акостой (без номера посева). Также в следующий круг турнира не смог выйти россиянин Александр Шевченко (без номера посева), уступивший британцу Кэмерону Норри (16-й номер посева) - 3:6, 2:6, 2:6.

Хачанов провел первый с 6 июня матч в одиночном разряде, тогда он в четвертьфинале Roland Garros уступил будущему победителю турнира сербу Новаку Джоковичу. Затем россиянин снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома. К соревнованиям Хачанов вернулся в августе - сыграл два парных матча на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Ммо 25 лет, он располагается на 89-м месте мирового рейтинга, на его счету нет побед под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема американец не проходил далее третьего круга.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).