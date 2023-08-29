"Динамо" получило деньги от "Реал Сосьедад" за трансфер футболиста Захаряна

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, сумма трансфера составила €12 млн

ТАСС, 29 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" получил деньги от испанского "Реал Сосьедад" за переход полузащитника Арсена Захаряна. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"У нас уже есть опыт по переводу денег. Мы успешно получили деньги за Захаряна от испанского клуба", - сказал Пивоваров.

О переходе Захаряна в "Реал Сосьедад" было объявлено 19 августа, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2028/29. По информации испанской газеты Mundo Deportivo, сумма трансфера составила €12 млн, в контракте футболиста прописана сумма отступных в €60 млн, московский клуб получит 10% от суммы трансфера в случае последующей продажи игрока испанским клубом.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. 25 августа полузащитник дебютировал за новую команду, выйдя на замену на 75-й минуте гостевого матча третьего тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (0:0).