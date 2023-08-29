29 августа, 18:56
Футбол в России

Личка заявил, что футболисты "Динамо" в матче со "Спартаком" играли на любительском уровне

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Бело-голубые пропустили четыре гола за первые 25 минут игры Кубка России против "Спартака"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" играли на любительском уровне в гостевом матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России против столичного "Спартака". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бело-голубых чех Марцел Личка.

Встреча прошла во вторник и завершилась победой "Спартака" со счетом 4:1. Красно-белые забили все свои голы в первые 25 минут игры.

"Играли на любительском уровне. Кто так будет играть и дальше - в составе больше не появится", - сказал Личка.

После трех туров группового этапа "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице квартета D, набрав 9 очков. Далее идут "Динамо" (4 очка), "Краснодар" (3) и "Пари Нижний Новгород" (2). В четвертом туре "Спартак" на выезде сыграет с "Пари НН", а "Краснодар" примет "Динамо". Обе встречи пройдут 19 сентября. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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