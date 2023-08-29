"Динамо" согласовало условия по переходу футболиста Сазонова в "Торино"

Руководство московского клуба отметило, что сделка еще не закрыта

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" и "Торино" согласовали условия о переходе в итальянский футбольный клуб защитника бело-голубых Сабы Сазонова. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Во вторник Сазонов не принял участия в матче Фонбет - Кубка России со "Спартаком" (1:4), отправившись в Италию.

"У Сазонова завтра медосмотр? Думаю, что там логистикой занимается итальянский футбольный клуб, - сказал Пивоваров. - Он действительно уехал для того, чтобы завершить переход. В настоящий момент у нас сделка не закрыта. Мы согласовали с "Торино" базовые условия. Игрок поехал, мы готовим все бумаги".

"У Сабы была мечта играть в Европе. Мы не могли не дать ему эту мечту осуществить", - добавил он.

Сазонову 21 год, всего за "Динамо" он провел 44 матча, отметившись 1 голом. Уроженец Санкт-Петербурга провел 7 матчей за юношескую сборную Грузии (игроки до 21 года), этим летом он сыграл за команду на чемпионате Европы среди игроков до 21 года. На его счету также 2 матча за основную сборную Грузии.