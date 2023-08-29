Футболист "Динамо" Бальбуэна пропустил матч со "Спартаком" из-за проблем в семье

Бело-голубые во вторник проиграли "Спартаку" во встрече Кубка России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Парагвайский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Фабиан Бальбуэна не участвовал в гостевом матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России со столичным "Спартаком" по личным обстоятельствам. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Динамо" во вторник уступило "Спартаку" со счетом 1:4, пропустив в первом тайме четыре мяча за 25 минут.

"Что случилось в первые 25 минут матча? Я полагаю, это связано с ротацией состава команды, после замен игра будет другой. Что касается серьезного разговора с Марцелом (главным тренером команды Марцелом Личкой - прим. ТАСС), думаю, что серьезный разговор сейчас идет в раздевалке", - сказал Пивоваров.

Гендиректор прокомментировал отсутствие в составе ряда футболистов. "У Константина Тюкавина небольшое повреждение, он будет готовиться к игре с "Ростовом". Бальбуэны не было по личным причинам - должен был уехать по личным обстоятельствам. Это его личный вопрос, случились проблемы в семье", - подчеркнул Пивоваров.