В "Динамо" заявили, что испытывают стыд перед болельщиками за игру со "Спартаком"

Бело-голубые проиграли со счетом 1:4, все четыре гола они пропустили в первые 25 минут матча Кубка России по футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Члену совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрию Гафину стыдно перед болельщиками команды за гостевую игру третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России со столичным "Спартаком". Об этом Гафин рассказал журналистам.

Встреча прошла во вторник и завершилась победой "Спартака" со счетом 4:1. Все четыре гола красно-белые забили в первые 25 минут игры.

"Стыдно перед болельщиками, так играть нельзя. В начале первого тайма случился провал. Состав не оптимальный, но тем не менее те футболисты, которые сегодня вышли, получили шанс доказать. Они не должны жаловаться, что мало игрового времени, что не дают играть", - отметил Гафин.

"Это должно стать уроком для всей команды и для футболистов, которые получили сегодня шанс достойно играть в основе. Такого не должно быть. Это не просто игра на кубок, мы играем со "Спартаком", - добавил он.

После трех туров группового этапа "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице квартета D, набрав 9 очков. Далее идут "Динамо" (4 очка), "Краснодар" (3) и "Пари Нижний Новгород" (2). В четвертом туре "Спартак" на выезде сыграет с "Пари НН", а "Краснодар" примет "Динамо". Обе встречи пройдут 19 сентября.