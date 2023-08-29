Новичок "Спартака" Бабич поделился впечатлениями от уровня чемпионата России по футболу

Сербский защитник во вторник провел первый матч за красно-белых

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новичок московского "Спартака" сербский защитник Срджан Бабич считает высоким уровень футбола в российском чемпионате. Об этом Бабич рассказал журналистам.

Во вторник Бабич провел первый матч за "Спартак" и забил гол в игре третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России с "Динамо" (4:1).

"Впечатления о чемпионате России хорошие. Уровень достаточно высокий, я даже удивлен этому в хорошем смысле, - отметил Бабич. - "Динамо" старалось играть в скоростной футбол, во втором тайме показав хорошую игру. Мой гол - наигранная комбинация, мы отрабатывали на тренировке".

Бабич перешел в "Спартак" из испанской "Альмерии". 19 августа испанский "Реал Сосьедад" объявил о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из "Динамо". Захарян дебютировал в матче третьего тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом", выйдя на замену на 75-й минуте.

"Я думаю, что это отличная возможность для Захаряна. Он растет последние четыре-пять лет. Захарян должен там играть. Еще он будет играть в Лиге чемпионов", - сказал Бабич.

В следующем матче в рамках Мир - РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с лидером чемпионата "Краснодаром". Встреча пройдет 2 сентября.