Первая ракетка России Касаткина одержала волевую победу в матче первого круга US Open

Российская теннисистка в трех сетах обыграла американку Алисию Паркс

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Алисию Паркс в матче первого круга US Open. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной, выступающей на турнире под 13-м номером посева. Паркс не получила номер посева. В следующем матче россиянка сыграет с победительницей встречи между румынкой Аной Богдан и победительницей Открытого чемпионата Австралии 2020 года американкой Софией Кенин (обе - без номера посева).

Ранее во вторник в матче первого круга бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева уступила бельгийке Янине Викмайер, попавшей в основную сетку турнира как лаки-лузер, со счетом 4:6, 4:6. 38-летняя Звонарева попала в основную сетку соревнований, победив в квалификации.

В завершении второго соревновательного дня проведут свои матчи еще три россиянки - Анастасия Потапова, Анастасия Потапова и Анна Блинкова

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Паркс 22 года, она располагается на 42-й позиции мирового рейтинга, на ее счету один титул WTA. На турнирах Большого шлема Паркс не проходила далее второго круга.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).