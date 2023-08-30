Не воспользовались шансом. "Динамо" разгромно уступило "Спартаку" в матче Кубка России

Встреча между принципиальными соперниками закончилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" на своем поле со счетом 4:1 победил столичное "Динамо" в центральном матче игрового дня третьего тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Обе команды предоставили возможность сыграть футболистам, не входящим в основные составы, резервисты бело-голубых справились со своей задачей хуже соперников.

В стартовом составе "Динамо" с первых минут место в центре защиты занял Александр Кутицкий, в полузащите - Ярослав Гладышев и Даниил Лесовой. У "Спартака" на позиции центральных защитников начали игру Никита Чернов и серб Срджан Бабич, о подписании контракта с которым клуб объявил 21 августа. В стартовый состав красно-белых попал и полузащитник Данил Пруцев, не получающий много игрового времени. После матча генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров объяснил, почему в заявке бело-голубых отсутствовали важные игроки основы - нападающий Константин Тюкавин и защитник Фабиан Бальбуэна. "У Константина Тюкавина небольшое повреждение, он будет готовиться к игре с "Ростовом". Бальбуэны не было по личным причинам - должен был уехать по личным обстоятельствам", - сказал Пивоваров журналистам.

В отсутствие защитника "Спартака" Георгия Джикии капитанская повязка перешла к нападающему Александру Соболеву, который накануне отметился 50-м голом за красно-белых. Он же и забил первый мяч в ворота "Динамо". На 6-й минуте защитник Даниил Денисов сделал навес в штрафную, где Соболев оказался первым на мяче в борьбе с Кутицким и отправил снаряд в сетку ворот. "Спартак" продолжал атаковать, не встречая особого сопротивления со стороны защиты бело-голубых. На 15-й минуте красно-белые увеличили преимущество в счете - после подачи Хесуса Медины со штрафного отличился Бабич, который забил первый мяч в дебютной игре за красно-белых. Следующий гол футболисты "Спартака" организовали уже на 18-й минуте, Антон Зиньковский вошел в штрафную и прострелил, а Соболев отправил мяч в сетку ворот.

После 0:3 футболисты "Динамо" начали создавать моменты у ворот соперника, однако на 24-й минуте "Спартак" вновь забил . После подачи штрафного от Луки Гагнидзе мяч попал в Зиньковского и отлетел к Пруцеву, далее красно-белые разогнали контратаку, при которой Зиньковский реализовал выход один на один с голкипером "Динамо" Игорем Лещуком. После четвертого пропущенного мяча главный тренер "Динамо" Марцел Личка внес изменения в состав, на 28-й минуте вместо Кутицкого и Гладышева вышли Николас Маричаль и Муми Нгамалё соответственно. Еще в первом тайме динамовцы упустили отличный момент сократить отставание в счете, Лесовой обыграл двоих футболистов и пробил в дальний правый угол, мяч попал в штангу.

Во втором тайме в составе "Динамо" появились мексиканский полузащитник Луис Чавес и колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль. Они также провели первые матчи за бело-голубых. "Динамо" после этого смогло ответить забитым мячом - на 65-й минуте Нгамалё вошел в штрафную и пробил над плечом голкипера "Спартака" Александра Максименко.

"Стыдно перед болельщиками"

После матча Личка назвал первые полчаса матча катастрофой. "Заменил Кутицкого? Я заменил еще и Гладышева, а мог бы заменить восемь человек, - сказал Личка на пресс-конференции. - Когда выпадает один футболист, как в матче с "Рубином", то сделать что-то можно, когда выпадают двое, уже очень тяжело, у нас же таких было семь-восемь. Играли на любительском уровне. Кто так будет играть и дальше - в составе больше не появится".

Его коллега из "Спартака" Гильермо Абаскаль положительно оценил действия своих подопечных во время матча. "В первые 20-30 минут они действительно шли вперед, как было по нашему плану на игру, все выдерживали правильные позиции, действовали так, как нужно. Жаль, конечно, что мы пропустили, но при столь ранних забитых голах ребята хорошо контролировали встречу. Что касается "Динамо", то я уверен, что это будет одна из лучших команд в этом сезоне", - сказал он на пресс-конференции.

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отметил, что испытывает чувство стыда перед болельщиками за игру команды в матче с принципиальным соперником. "Так играть нельзя. В начале первого тайма случился провал, - сказал он журналистам. - Состав не оптимальный, но тем не менее те футболисты, которые сегодня вышли, получили шанс доказать. Они не должны жаловаться, что мало игрового времени, что не дают играть". Пивоваров в свою очередь высказал мнение, что игра в первые 25 минут получилось такой из-за ротации состава.

Соболев считает, что в первом тайме счет мог быть и более крупным. "Произошло, наверное, то, что футболисты, которые сегодня играли, соскучились, было что доказать тренеру и болельщикам, тем более это дерби, некоторые ребята давно не играли, хотели себя проявить, - сказал он журналистам. - Я уверен, что им сегодня это удалось сделать. Я согласен, что счет мог быть и 7:0, я там мог забить, Даниил Хлусевич мог забить, потом "Динамо" поддавило чуть-чуть, начали немного по счету играть". Он также отметил, что носить капитанскую повязку было для него это была честью.

Бабич прокомментировал свою дебют за красно-белых. "Впечатления о чемпионате России хорошие. Уровень достаточно высокий, я даже удивлен этому в хорошем смысле, - сказал он журналистам. - "Динамо" старалось играть в скоростной футбол, во втором тайме показав хорошую игру. Мой гол - наигранная комбинация, мы отрабатывали на тренировке". Новичок "Динамо" Чавес отметил, что после 0:4 уже нельзя было отыграться: "Первый тайм провели очень плохо, мы обсуждали в команде, может быть, как-то недооценили свои силы. Во втором тайме собрались, забили один мяч, но, к сожалению, невозможно было отыграться после 0:4, было очень сложно".

"Спартак" набрал девять очков в трех матчах группы D и продолжил лидировать в таблице квартета, "Динамо" с четырьмя очками располагается на второй позиции. В другом матче группы D "Краснодар" на выезде обыграл "Пари НН" со счетом 1:0 благодаря голу Джона Кордобы на 88-й минуте. "Краснодар" с тремя очками занимает третье место, "Пари НН" с двумя очками располагается на четвертой позиции. В четвертом туре "Спартак" на выезде сыграет с "Пари НН", а "Краснодар" примет "Динамо". Обе встречи пройдут 19 сентября.

О других матчах

Также во вторник казанский "Рубин" дома победил екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 в матче группы B. Обе команды набрали по три очка, "Рубин" занимает третье место в турнирной таблице, "Урал" располагается на второй позиции. Матч между лидером квартета московским "Локомотивом" (6 очков) и замыкающим таблицу "Ростовом" (3) состоится 31 августа в Ростове-на-Дону.

В другом матче дня "Оренбург" на выезде обыграл воронежский "Факел" со счетом 1:0 в матче группы А. Единственный гол во встрече был забит на первой добавленной минуте к основному времени встречи. "Оренбург" возглавляет группу с шестью очками, "Факел" с тремя очками располагается на третьей позиции. В среду идущий вторым "Сочи" (3) примет ЦСКА. Армейцы с тремя очками замыкают турнирную таблицу группы.

Также на 31 августа запланированы игры группы C. Грозненский "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов", петербургский "Зенит" на выезде встретится с калининградской "Балтикой".

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами первого тура группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".