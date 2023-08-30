Спортивные федерации в 2022 году получили 13,8 млрд рублей от букмекеров

Начиная с 2024 года средства, полученные от букмекеров, будут направлены и на массовый спорт

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские спортивные федерации и три профессиональные лиги в 2022 году получили порядка 13,8 млрд рублей целевых отчислений от букмекерской деятельности. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

С 2 по 3 октября в Москве состоится форум "Азартные игры: отчисления и спорт". Участники обсудят вопрос эффективного использования целевых отчислений и дальнейшее развитие механизма.

"Целевые отчисления от букмекерской деятельности стали важным источником внебюджетного финансирования для развития системы соревнований, поддержки детско-юношеского спорта, - сказал Матыцин. - В 2022 году порядка 13,8 млрд рублей были распределены между 123 федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта и 3 профессиональными лигами. Начиная с 2024 года средства, полученные от букмекеров, будут направлены и на массовый спорт. Важно обеспечить прозрачность их распределения. Уверен, что форум позволит расширить форматы взаимодействия спорта и букмекеров, стать площадкой для открытого диалога по актуальным вопросам".

Оргкомитет форума возглавил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, участие также примут руководители органов исполнительной и законодательной власти, Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), всероссийских спортивных федераций, профессиональных лиг, спортивных клубов, букмекерских компаний. Организаторами форума являются министерство спорта и ЕРАИ, оператором выступит платформа Фонда Росконгресс "РК-Спорт".

Целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые организатором азартных игр в букмекерской конторе, устанавливаются в процентном отношении от базы целевых отчислений. Объем таких целевых отчислений не может составлять менее 30 млн рублей в квартал. Отчисления в 2023-2024 годах составят 1,5%, в 2025-2027 годах - 1,7%, в 2028-2029 годах - 1,8%, с 2030 года - 2%. В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении отчислений от азартных игр на развитие детско-юношеского спорта и массового спорта до 30%.