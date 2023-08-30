Смит назвал комичными обвинения украинской федерации киберспорта в подкупе делегатов IESF

В понедельник Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Обвинения Федерации киберспорта Украине в том, что Федерация компьютерного спорта России подкупила делегатов на голосовании о возвращении возможности российским командам выступать с флагом и гимном, являются комичными. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В понедельник Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. Федерация киберспорта Украины заявила, что обжалует это решение, а также увидела в нем коррупционную составляющую.

"Такие обвинения выглядят комично, если не сказать больше, - сказал Смит. - 32 делегата проголосовали за отмену запрета на использование флага и гимна. Если коллеги считают, что кто-либо действительно может подкупить такое количество представителей разных стран, то это довольно оскорбительно. Причем в первую очередь - именно для делегатов других федераций, которых обвиняют в получении взяток. Также параллельно возникает вопрос: зачем коллеги из Украины состоят в федерации, в честности которой так сильно сомневаются".

Решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято 18 апреля 2022 года.