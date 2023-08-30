Мамиашвили: на чемпионате мира по борьбе не будут разводить по сетке россиян и украинцев

Глава Федерации спортивной борьбы России считает, что никаких уступок и поблажек быть не должно

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российских и украинских борцов не планируют разводить по сетке соревнований на чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде. На чемпионате мира по легкой атлетике, который завершился на прошлой неделе, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после победы обменялась националистическими выкриками с тренером Татьяной Степановой.

"Я убежден, что такое исключено [на чемпионате мира по борьбе], в том числе и со стороны наших украинских братьев. У нас давняя традиция отношений, и такие вещи унижают личностей, которые это тиражируют, - сказал Мамиашвили. - Никто ничего учитывать и никого разводить по сетке не будет. Я считаю, это неправильно - все должно быть по правилам и соответствовать уставу и техническому регламенту соревнований. Никаких уступок и поблажек быть не должно, никаких предложений и попыток не поступало - мне было бы это известно, так как я член технической комиссии международной федерации".

"Есть правила, которых должны придерживаться все. Не исключено, что будут борцовские схватки между российскими и украинскими спортсменами. Есть блестящие традиции украинской борьбы. Можно вспомнить Якова Моисеевича Пункина - олимпийского чемпиона, прошедшего фашистские концлагеря и страшные испытания", - добавил он.

Мамиашвили высказался о том, возможны ли инциденты, связанные с нежеланием украинских борцов пожимать руки россиянам и белорусам. "Какую цель преследует спортсмен, приезжая на отбор на Олимпийские игры? Если показать свою враждебную позицию, то это не здесь. Здесь не должно быть агрессии, и если ты считаешь недопустимым пожимать кому-то руку, то в быту можешь проявить себя. А на отборе на Олимпиаду это недопустимо", - подчеркнул он.

На проходившем в конце июля чемпионате мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан в поединке 1/32 финала победила россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку сопернице. Международный олимпийский комитет выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". Международная федерация фехтования (FIE) отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.