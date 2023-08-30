"Динамо" ведет переговоры с футболистом Лаксальтом о продлении контракта

В клубе отметили, что предложений по трансферу игрока не поступало

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Динамо" находится в контакте с представителями уругвайского защитника Диего Лаксальта по вопросу продления контракта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Официальных предложений о трансфере Диего Лаксальта у нас не было, - сказал Пивоваров. - Ведем ли мы переговоры о продлении контракта с Лаксальтом? Да, мы в контакте с его представителями по этому вопросу".

Лаксальту 30 лет, он выступает за "Динамо" с июля 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в разных турнирах, сделав 2 результативные передачи.