30 августа, 07:03
Футбол в России

"Динамо" ведет переговоры с футболистом Лаксальтом о продлении контракта

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В клубе отметили, что предложений по трансферу игрока не поступало

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Динамо" находится в контакте с представителями уругвайского защитника Диего Лаксальта по вопросу продления контракта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Официальных предложений о трансфере Диего Лаксальта у нас не было, - сказал Пивоваров. - Ведем ли мы переговоры о продлении контракта с Лаксальтом? Да, мы в контакте с его представителями по этому вопросу".

Лаксальту 30 лет, он выступает за "Динамо" с июля 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в разных турнирах, сделав 2 результативные передачи. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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