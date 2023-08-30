Гимнастка из Индии рассказала, что счастлива потренироваться под руководством Винер

Ранее Ирина Винер сообщила ТАСС, что готова пойти навстречу гимнастке из Индии и предоставит ей возможность бесплатно тренироваться вместе со сборной России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Представительница Индии Анания Гарикипати очень рада, что главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер предложила ей провести несколько тренировок вместе с лидерами российской команды. Об этом Гарикипати сообщила ТАСС.

Ранее Винер сообщила ТАСС, что готова пойти навстречу гимнастке из Индии и предоставит ей возможность бесплатно тренироваться вместе со сборной России.

"Я очень рада, что мне представится возможность потренироваться у нее и познакомиться с девочками из сборной России, - призналась Гарикипати. - Я до сих пор не верю в это, у меня нет слов. Моя самая большая мечта, к моему большому счастью, похоже, сбудется".

В понедельник Гарикипати, приехавшая на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге, рассказала ТАСС, что мечтает потренироваться под началом Винер.

Гарикипати является единственной представительницей Индии, выступающей на международных турнирах по художественной гимнастике.