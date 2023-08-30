Сучкова назвала гордостью возможность работать в комитете УЕФА по женскому футболу

Всего в административные органы УЕФА на период с 2023 по 2027 год вошли 15 представителей России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Работа в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по женскому футболу является приятной новостью для руководителя департамента женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Марии Сучковой, она гордится этим. Об этом Сучкова рассказала ТАСС.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Сучкова вошла в комитет организации по женскому футболу.

"Смотрите, пока конкретный планов нет, назначения только пришли, соответственно, повестка работы комитета будет понятна ближе к концу года, - сказала Сучкова. - Но, в целом, если наблюдать, как комитет УЕФА по женскому футболу работал ранее, то это были самые разнообразные вопросы, касающиеся формата соревнований, программ развития, стандартов для женских сборных команд, то есть комплекс вопросов, которые касаются всех аспектов женского футбола. По процедуре национальная ассоциация номинирует кандидатов на включение во все комитеты и комиссии УЕФА, не могу сказать, что для меня это было сюрпризом, я знала, что меня номинировали".

"Но понятно, что это приятно, гордость, надеюсь, что работа в комитете будет интересной, там такой разнообразный состав представителей из разных стран, некоторых я знаю. Там есть очные собрания", - добавила Сучкова.