Китайская гимнастка считает россиянку Анастасию Близнюк очень строгим тренером

Специалист работает с китайской командой с 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Близнюк, работающая со сборной Китая по художественной гимнастике в групповых упражнениях, является очень строгим тренером. Такое мнение ТАСС высказал китайская гимнастка Сяо Минсинь.

На чемпионате мира, который завершился 27 августа в Валенсии, китаянки впервые выиграли золото (в упражнениях с пятью обручами) и две серебряные медали (в многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами). Год назад на мировом первенстве сборная Китая в таком же составе была седьмой в многоборье и в упражнениях с пятью обручами, а также четвертой в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.

"Мне приходилось работать под ее (Близнюк - прим. ТАСС) руководством, это очень строгий тренер. В России тренеры почти все строгие, как и в Китае. Иначе нельзя добиться результата. Я очень мечтаю попасть в состав олимпийской команды и выступить на Играх в Париже", - сказала собеседница ТАСС.

"Я следила за чемпионатом мира, который проходил в Испании. Да, сборная Китая на этом турнире выступила очень успешно благодаря показанной на ковре чистой гимнастике и большой тренировочной работе перед соревнованиями. В этом есть заслуга и Близнюк", - добавила Сяо Минсинь.

Близнюк 29 лет, она начала работать со сборной Китая в групповых упражнениях в 2022 году. Россиянка становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Играх 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером. В активе Близнюк также есть шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

На Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге сборная Китая в групповых упражнениях, за которую выступала Сяо Минсинь, заняла третье место.