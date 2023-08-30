Фигуристка Алина Горбачева заявила, что находится дома с тренером и матерью

Спортсменка также извинилась за свое исчезновение

ТАСС, 30 августа. Фигуристка Алина Горбачева извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня, - написала 16-летняя Горбачева. - Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и [тренером] Софьей Анатольевной [Федченко], я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями".

Вечером 28 августа Горбачева завершила тренировку и покинула один из спортивных комплексов в Москве. Домой она так и не вернулась. По факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело об убийстве, в настоящий момент следователи решают вопрос о закрытии дела. Позже полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров.

Горбачева занимается под руководством Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла девятое место.