Олимпийский чемпион 2018 года Прохоркин подписал контракт с клубом КХЛ "Сибирь"

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24

ТАСС, 30 августа. Нападающий Николай Прохоркин подписал соглашение с новосибирским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт игрока с "Сибирью" рассчитан до конца сезона-2023/24. Прохоркин будет выступать под 74-м номером. Последним клубом, за который играл нападающий, был петербургский СКА. 24 августа пресс-служба петербуржцев заявила о переходе Похоркина в "Сочи". Позднее "Спорт-экспресс" сообщил, что хоккеист расторг контракт с новым клубом.

Прохоркину 29 лет, он был выбран под общим 121-м номером в четвертом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года командой "Лос-Анджелес", за которую провел 43 матча в сезоне-2019/20, набрав 14 очков (4 гола + 10 результативных передач). За СКА игрок выступал с 2022 года, а также с 2016 по 2019 год. В 2017 году Прохоркин стал обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ нападающий также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". В составе сборной России Прохоркин стал обладателем золотой медали Олимпиады 2018 года.