Тарасова считает предательством побег фигуристки Горбачевой

28 августа спортсменка не вернулась домой после тренировки, полицейские нашли ее в кинотеатре на следующий день

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Решение 16-летней фигуристки Алины Горбачевой сбежать из дома сродни предательству по отношению ко всем, кому она дорога. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"В 16 лет человек уже является взрослым, если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем", - сказала Тарасова.

"Ей нужно было просто позвонить матери и сообщить, что она жива-здорова и не трепать нам всем нервы", - добавила Тарасова.

Горбачева в среду извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее побег не связан с фигурным катанием.

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки в одном из спортивных комплексов Москвы. По факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров во вторник вечером.

В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны. На чемпионате России она заняла девятое место.