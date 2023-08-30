В "Тоболе" назвали торжеством разума выдачу виз российским футболистам для матча в Чехии

29 августа владелец "Тобола" Алимжан Калдияров сообщил, что легионерам из Евразийского экономического союза не разрешили вылетать с командой в Чехию на матч

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выдача виз российским футболистам казахстанского "Тобола" для возможности участия в выездном матче квалификации Лиги конференций против чешской "Виктории" из Пльзени является торжеством разума. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис.

29 августа владелец "Тобола" Алимжан Калдияров сообщил, что легионерам из Евразийского экономического союза не разрешили вылетать с командой в Чехию на матч. 30 августа пресс-служба "Тобола" сообщила, что российские вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев, полузащитник Павел Кириенко, а также белорусские защитник Павел Забелин и фитнес-тренер Евгений Кресик получили шенгенские визы для въезда в Чехию.

"Всегда тяжело визы получать, здесь не исключение, - сказал Канчельскис. - Чехия - другой взгляд на мир. В любом случае, мы благодарны тем людям, кто работал, кто приложил усилия, чтобы наши игроки получили визу. Мы же спортсмены, не политики, нужно разделять, хорошо, что здравый смысл восторжествовал. Уже хорошо, такое торжество разума".

"Мы ждем их в расположении команды, вопрос решается. Они должны сегодня прилететь. Немного люди смешали политику со спортом, это, конечно, ужасно, безобразно. Но в данной ситуации не понимаю, почему спорт и политику объединили. Нужно это все разделять", - добавил Канчельскис.

Ответный матч между командами запланирован на 31 августа, первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Виктории". Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 1 сентября в Монако.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.