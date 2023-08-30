Тарпищев считает, что теннисист Медведев может далеко пройти на US Open

Глава Федерации тенниса России отметил, что спортсмену подходит покрытие кортов

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Даниил Медведев может далеко пройти на Открытом чемпионате США (US Open), поскольку ему подходит покрытие кортов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В первом круге Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл венгра Аттилу Балаша со счетом 6:1, 6:1, 6:0. В следующем матче россиянин сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннеллом (без номера посева).

"Медведев поопытнее на этом покрытии - оно ему подходит, - сказал Тарпищев. - Слышал, что некоторые жаловались, что отличается от того, что было ранее. Может, по высоте отскока мяча незначительно отличается, сложно судить удаленно. Но Дане по скорости, по отскоку подходит. Он на этом покрытии может далеко пройти".

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, пять из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.