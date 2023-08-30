Президент "Лилля" опроверг интерес клуба к футболисту "Спартака" Денисову

По словам Оливье Летана, французский клуб не контактировал с красно-белыми

ТАСС, 30 августа. Французский футбольный клуб "Лилль" не заинтересован в защитнике московского "Спартака" Данииле Денисове. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил президент "Лилля" Оливье Летан.

Ранее издание Metaratings сообщило, что "Лилль" сделал "Спартаку" предложение о покупке футболиста за €11 млн.

"Абсолютная ложь! У нас не было никаких контактов, мы не делали предложений. Нет интереса к игроку", - сказал Летан.

Денисову 20 лет, за основную команду красно-белых он сыграл 57 матчей, забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. В составе "Спартака" в 2022 году он выиграл Кубок России. В марте 2023 года игрок дебютировал за сборную России в товарищеском матче против команды Ирака (2:0).