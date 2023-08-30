Скейтбордист дель Олио назвал очень высоким уровень Grand Skate Tour в Москве

По словам действующего победителя соревнований, на турнире в Парке Горького собрались сильнейшие скейтбордисты со всего мира

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour собрал сильнейших скейтбордистов со всего мира. Такое мнение журналистам высказал действующий победитель соревнований аргентинец Матиас дель Олио.

В 2023 году Grand Skate Tour проходит в Парке Горького с 26 августа по 2 сентября. В мероприятии участвует более 5 тыс. человек из 41 страны.

"Рад снова вернуться в Москву и участвовать в туре в 2023 году. Приятно видеть такое количество скейтеров со всего мира - это говорит, что скейтбординг - настоящая большая семья. Я из небольшого городка, а сейчас могу путешествовать по миру и мечтать об Олимпиаде. Уровень соревнований, которые пройдут в Москве, очень высокий - сильнейшие скейтбордисты со всего мира приехали в этом году. Но, надеюсь, я смогу победить и в этот раз", - сказал спортсмен.

Соревнования по скейтбордингу среди мужчин начались 30 августа, женские соревнования стартуют на день позже. Финалы пройдут 2 сентября.