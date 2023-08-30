Власти КНР начали антикоррупционное расследование в отношении главы Китайской суперлиги

Лю Цзюнь обвиняется в "серьезном нарушении дисциплины и закона"

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Власти КНР приступили к антикоррупционному расследованию в отношении председателя правления компании "Китайская суперлига" (CSL) Лю Цзюня. Об этом сообщила партийная комиссия по проверке дисциплины провинции Хубэй (центральный регион Китая).

Как уточняется на сайте регулятора, Лю Цзюнь обвиняется в "серьезном нарушении дисциплины и закона". На текущем этапе его дело находится на рассмотрении антикоррупционных органов местного уровня.

В последнее время под следствие в КНР попали некоторые высокопоставленные представители Китайской футбольной ассоциации, в том числе ее бывший генеральный секретарь Лю И и исполнительный заместитель главного секретаря Чэнь Юнлян. В феврале обвинения были предъявлены и ее председателю Чэнь Сюйюаню. В начале августа прокуратура китайского города Сяньнин (провинция Хубэй) направила в суд иск по делу бывшего главного тренера мужской сборной Китая по футболу Ли Те, который обвиняется в получении взяток.

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной кампании многие чиновники, включая высокопоставленных, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным. В целях пресечения злоупотреблений в партийных структурах и правительстве в марте 2018 года Китай создал Государственный надзорный комитет. Он наделен расширенными полномочиями для борьбы с нарушениями.