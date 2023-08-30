Ольховский назвал уверенным старт теннисистов Медведева и Рублева на US Open

Даниил Медведев в первом круге победил венгра Аттилу Балаша, а Андрей Рублев обыграл француза Артура Казо

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев одержали уверенные победы в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Медведев победил венгра Аттилу Балаша (6:1, 6:1, 6:0), а Рублев обыграл француза Артура Казо (6:4, 7:6 (7:5), 6:1).

"Считаю, что россияне неплохо стартовали на US Open. Очень уверенную победу одержал Даниил Медведев, не оставил никаких шансов своему сопернику. Андрей Рублев тоже достаточно уверенно победил, его победа была вполне ожидаемая. Он изначально должен был играть с более сильным противником, финном Эмилем Руусувуори, которому до этого проиграл, но тот снялся, и ему достался проигравший в финале квалификации француз", - сказал Ольховский.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.