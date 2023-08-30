Вдовин: все иностранные участники Grand Skate Tour в полном восторге от Москвы

В 2023 году Grand Skate Tour проходит в Парке Горького с 26 августа по 2 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Иностранные спортсмены, которые принимают участие в фестивале экстремальных видов спорта Grand Skate Tour, находятся в полном восторге от Москвы. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

В 2023 году Grand Skate Tour проходит в Парке Горького с 26 августа по 2 сентября. В мероприятии участвует более 5 тыс. человек из 41 страны.

"Из тех, кто приехал, многие нас знают давно, многие слышали о нас, - сказал Вдовин. - Все в полном восторге от Москвы - не знаю иностранца, кому бы столица не понравилась".

Фестиваль Grand Skate Tour организует Федерация скейтбординга России. Соревнования по скейтбордингу среди мужчин начались 30 августа, женские соревнования стартуют на день позже. Финалы пройдут 2 сентября. В программу фестиваля вошли контест по скейтбордингу, скейт-дуэли, соревнования на самокатах и роллер-фристайл. На площадке также будут проведены мастер-классы, художественные инсталляции, музыкальные выступления, также у посетителей есть возможность ознакомиться с экспозицией Музея скейтбординга СССР (Белоруссия).