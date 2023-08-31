"Стараюсь не терять связь с фехтованием". Галина Горохова — о смысле жизни и Олимпиадах

Девятикратная чемпионка мира по фехтованию Галина Горохова в четверг отмечает 85-летие. Она рассказала ТАСС о смысле жизни, научной деятельности и об отношении к отстранению российских спортсменов.

О возрасте

Эта дата — просто кошмар. Что-то уже сделано, понимаешь, что жизнь прожита не зря. Но, конечно, если бы было 18 лет, то радости было бы больше. Два раза на юбилеи я собирала много гостей, это было очень приятно. В этом году соберу друзей.

О выборе фехтования

Я увидела фехтование по телевизору. Мне шел 17-й год, и тогда по четвергам шла передача "Учитесь фехтованию", ее вел тренер, у которого я потом занималась. Я рассказала, что мне это очень запало в душу, и мне порекомендовали пойти в "Динамо". Я собралась, поехала на стадион "Динамо", там записалась в секцию и так стала заниматься фехтованием.

Об олимпийских медалях

Ни одна из медалей легко не достается, никто их не отдает. Самая тяжелая Олимпиада была в 1972 году, там я завоевала золото и бронзу. Тогда я уже была в солидном для спорта возрасте, а за год до этого получила травму и перенесла операцию на коленном суставе, и уже на Олимпиаде выступала практически как паралимпиец. Мне сварили наколенник из автомобильной камеры, и я могла в нем делать стойку, но делать выпады было невозможно. Когда я выступала, конкуренция была очень высокой, было 12 абсолютно равных фехтовальщиц. Шесть из них выступали за СССР, становились чемпионками мира, были еще немки, итальянки, румынки, француженки, сильнейший состав венгерок. По завершении карьеры в 1973 году я стала государственным тренером сборной СССР и возглавляла команду до распада государства.

О научной деятельности

Я окончила аспирантуру в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Это была целевая аспирантура, я выступала и училась. Я написала диссертацию, но мне разрешили на год позже ее защитить. Тогда я готовилась к Олимпийским играм в Мюнхене, и пик подготовки приходился на период защиты, я решила сосредоточиться на тренировках, мне пошли навстречу. Моя диссертация была посвящена культурным связям между СССР и странами Западной Европы в период с 1965 по 1970 год. Сейчас эта тема совершенно не актуальна, потому что у России нет практически никаких связей с Западной Европой, даже в спорте. Пусть они попробуют прожить без нашей культуры.

О ситуации с отстранением россиян от международных соревнований

Я бы ни за что не согласилась на нейтральный статус. Отстранение наших спортсменов — это большой проект Запада. Раньше никого не волновало, если кто-то не хотел с нами соревноваться. Сейчас должен быть такой же подход, не хотите соревноваться — не надо. Если бы спортсменов и федерации дисквалифицировали за отказ участвовать в соревнованиях, они бы быстро перестали устраивать эти акции, все бы моментально успокоились. Если говорить о фехтовании в частности, то у нас очень авторитетная федерация, многие члены международной федерации проголосовали за то, чтобы мы участвовали. Многие европейские страны голосовали против, но там ведь много стран, в которых фехтование не развивается, и их представители при этом принимают решения. Те же прибалты, которые голосуют против нас, — они ведь выросли благодаря нашей поддержке. Я много сил приложила к развитию шпаги в Эстонии, мы им много помогали, наши тренеры с ними работали, им давали в СССР проводить крупные соревнования, а теперь они везде кричат против нас.

Чем занимается сейчас

Сейчас я стараюсь не терять связь с фехтованием, с федерацией, выезжаю на многие соревнования. Сама со своими советами не лезу, но люди ко мне обращаются, и тогда могу что-то подсказать. Я 30 лет возглавляла Российский союз спортсменов и по мере надобности продолжаю участвовать в деятельности организации. Действительно, мы достигли очень многого, решили много социальных проблем. Сейчас у многих олимпийских чемпионов абсолютно достойная жизнь, они уютно себя чувствуют. Мы много работы проводили с детьми по привлечению их к спорту, патриотическому воспитанию. У нас большая олимпийская семья, мы продолжаем друг за другом следить, это дорогого стоит. А еще я занимаюсь своими внуками.

О смысле жизни

Для меня смысл жизни заключается в том, чтобы делать добро. Не просто делать что-то для галочки, а чтобы это было полезно для той категории людей, с которой я работаю.

Беседовал Даниил Сорокин