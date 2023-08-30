Олимпийская чемпионка Листунова рассказала, почему упала на двух снарядах на Кубке России

Спортсменка совершила падения на брусьях и бревне

СИРИУС /Федеральная территория/, 30 августа. /ТАСС/. Падения на брусьях и бревне, которые совершила в первый день Кубка России по спортивной гимнастике олимпийская чемпионка Виктория Листунова, нельзя объяснить волнением. Об этом гимнастка сообщила журналистам.

В квалификации многоборья, которая проходила в среду, Листунова с результатом 55,150 балла заняла третье место, пропустив вперед Диану Кустову (55,250) и Ангелину Мельникову (57,150). В четверг состоится финал Кубка России в женском многоборье.

"Я особого волнения не чувствовала, просто это произошло, так скажем, неожиданно, потому что я неудачно поставила вторую руку, и от этого я съехала с брусьев, - сказала Листунова. - Для меня самой это было неожиданностью, потому что у меня есть запасной вариант. Я уже знала, что я пойду на этот запасной вариант, что я смогу продолжить комбинацию. И потом сама была в шоке, но я быстренько отряхнулась и доделала уже свою комбинацию".

Гимнастка считает, что она не сумела удержаться на брусьях по причине того, что накладка на левой руке неудачно легла на жердь. "У нас на накладке есть специальный валик, который образовывает специальный хват, чтобы распределить все равномерно. И, получается, я неудачно поставила руку. Потом я вернулась и сделала вид, что ничего не было", - заметила Листунова.

Второе падение олимпийская чемпионка совершила на бревне. "Не знаю, но почему-то у меня было ощущение, что на бревне я сегодня спешила или как-то более беспокойно делала. Надеюсь, все завтра будет лучше намного", - добавила гимнастка.

"Я даже не знаю, что в принципе со мной было, у меня самочувствие хорошее. Видимо, тут другое место, к которому нужно привыкнуть и акклиматизироваться. Ну и первый день всегда самый волнительный, потому что не знаешь, что будет происходить", - заключила Листунова.