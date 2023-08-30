Рожков принял участие в семинаре шефов миссий, проводимом оргкомитетом "Париж-2024"

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября, вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков принял участие в семинаре шефов миссий, проводимом организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК).

"С 25 по 29 августа организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр "Париж-2024" провел семинар шефов миссий. Паралимпийский комитет России на семинаре в формате онлайн представлял президент организации Рожков. Оргкомитет предоставил информацию о ходе подготовки, в том числе о готовности спортивных сооружений и площадок, расположении объектов в паралимпийских деревнях, услугах, предоставляемых участникам Игр, медицинском обеспечении, питании. В рамках семинара состоялась индивидуальная встреча с представителями оргкомитета, на которой была рассмотрена количественная заявка от Паралимпийского комитета России на Игры и вопросы аккредитации команды", - говорится в сообщении пресс-службы.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена.