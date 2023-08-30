Гимнастка Мельникова рассказала, что выиграла квалификацию Кубка России на характере

Мельникова в квалификации многоборья Кубка России набрала 57,150 балла

СИРИУС /Федеральная территория/, 30 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сумела выйти в финал Кубка России в личном многоборье за счет своих высоких морально-волевых качеств. Об этом гимнастка сообщила ТАСС.

"Сегодня в квалификации у меня все сложилось, на удивление, хорошо, хотя состояние перед соревнованиями было не из лучших, - заметила Мельникова. - Чувствовала себя тяжеловато, вытащила все на характере, думаю. Ставлю перед собой на этом турнире наивысшие задачи, я же профессиональная спортсменка, по-другому никак".

Мельникова в квалификации многоборья Кубка России набрала 57,150 балла. Второе место заняла Диана Кустова (55,250), третье - олимпийская чемпионка Виктория Листунова (55,150).

"Очень здорово, что соревнования проходят в Сочи. Это не Пенза и не Казань, где мы выступали очень много раз. Здесь все по-другому, я надеюсь, что завтра на финал многоборья придет куда больше народу. Арена очень красивая, здесь классно и светло", - добавила спортсменка.

"Нет, я не пойду сегодня на море после соревнований. Мне все-таки не пятнадцать лет. Я лучше полежу в кровати, восстановлюсь как следует, ведь многоборье будет у нас уже завтра", - заключила Мельникова.

Кубок России по спортивной гимнастике завершится 3 сентября.