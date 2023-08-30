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Хоккей в России

В Госдуме заявили, что взяли на контроль дело о допинге в хоккейном клубе "Толпар"

25 августа в РУСАДА сообщили ТАСС о проверке в отношении персонала хоккейного клуба "Толпар" по делу об антидопинговых нарушениях семи игроков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Государственная дума взяла на парламентский контроль ситуацию с возможной причастностью сотрудников хоккейного клуба "Толпар" к допинговым нарушениям игроков команды. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Мы берем эту ситуацию на парламентский контроль. Необходимо дождаться результатов расследования, которое проводит РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. ТАСС). Виновные должны понести строгое наказание в соответствии с законодательством", - сказал Свищев.

25 августа в РУСАДА сообщили ТАСС о проверке в отношении персонала хоккейного клуба "Толпар" по делу об антидопинговых нарушениях семи игроков команды.

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков. 

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Хоккей в России
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