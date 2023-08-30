Янчук считает, что теннисист Хачанов не был готов играть на US Open

В первом круге соревнований Хачанов, посеянный под 11-м номером, проиграл американцу Майклу Ммо

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов приехал совершенно неподготовленным на Открытый чемпионат США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В первом круге соревнований Хачанов, посеянный под 11-м номером, проиграл американцу Майклу Ммо (без номера посева) со счетом 2:6, 4:6, 2:6. С июня по август россиянин восстанавливался от стрессового перелома.

"Хачанов абсолютно закономерно проиграл. У него была тяжелая травма, он не успел восстановиться. На этот US Open он приехал совершенно неподготовленным, поэтому было сложно рассчитывать на что-то большое. Будем надеяться, что он еще наберет форму", - сказал Янчук.

Также он прокомментировал победы Даниила Медведева над венгром Аттилой Балашем и Андрея Рублева над французом Артуром Казо. "Сказался более высокий класс ребят. Все-таки Медведев и Рублев игроки первой десятки мирового рейтинга, они обязаны проходить первый круг на турнирах Большого шлема", - отметил собеседник агентства.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.