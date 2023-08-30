Смагин считает, что шахматист Витюгов не будет прогрессировать в Англии

29 августа стало известно, что Никита Витюгов сменил российское спортивное гражданство на английское

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский шахматист Никита Витюгов не будет прогрессировать в Англии как спортсмен, однако там он может быть востребован в качестве тренера. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

29 августа стало известно, что Витюгов сменил российское спортивное гражданство на английское.

"Уже много произошло переходов, у всех были свои какие-то причины. Витюгову уже 36 лет, поэтому в Англии как игрок он точно не будет прогрессировать. Может быть, он будет востребован в качестве тренера, он обладает высокой шахматной культурой, энциклопедическими знаниями, поэтому из него может выйти хороший секундант. Конечно, нам бы тоже пригодился шахматист такого уровня, но на смену ему обязательно придут другие", - сказал Смагин.

Витюгов занимает 25-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В составе российской сборной он выиграл командные чемпионаты мира 2010 и 2013 годов. Витюгов входил в состав команды россиянина Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира 2023 года. Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.

Ранее спортивное гражданство сменили россияне Владимир Федосеев, который теперь выступает за Словению, Кирилл Алексеенко (Австрия), Александр Предке и Алексей Сарана (оба - Сербия). После перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию FIDE разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений.