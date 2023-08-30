Ткачев не видит ничего трагичного в смене российскими шахматистами спортивного гражданства

Ранее пять россиян перешли в другие сборные

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Смена российскими шахматистами спортивного гражданства не является трагедией. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

"Я не хотел бы подробно комментировать - каждый случай индивидуальный, - сказал Ткачев. - Но скажу, что завтра все закончится. Международная шахматная федерация (FIDE) ранее разрешала такие переходы без компенсаций и прочего, и завтра это разрешение заканчивается. Эти ушли - придут другие. Трагичного ничего нет".

После перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию FIDE разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений. Согласно резолюции FIDE любой игрок, ранее представлявший ФШР и подавший заявку на членство в любую другую федерацию Европейского шахматного союза с 1 марта до 31 августа 2023 года, освобождается от выплаты трансферных и компенсационных сборов.

Ранее спортивное гражданство сменили россияне Владимир Федосеев, который теперь выступает за Словению, Кирилл Алексеенко (Австрия), Александр Предке и Алексей Сарана (оба - Сербия), Никита Витюгов (Англия).