Новая сборка петербургской машины. СКА вновь намерен выиграть Кубок Гагарина

Клуб расстался с некоторыми лидерами, но на их места пришли не менее амбициозные хоккеисты

ТАСС, 30 августа. Двукратный обладатель Кубка Гагарина санкт-петербургский СКА вновь нацелен выиграть трофей. Ради достижения цели клуб обновил состав: расстался с ключевыми игроками, которые не помогли команде в плей-офф, и взял других хоккеистов, претендующих на статус лидера.

Активность СКА на рынке уже не удивляет. В прошлом году состав команды пополнили лучший бомбардир "Нефтехимика" сезона-2021/22 Марат Хайруллин, Дамир Жафяров из "Торпедо", Александр Никишин из "Спартака", чех Дмитрий Яшкин, вернувшийся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также к команде в октябре присоединился олимпийский чемпион Никита Гусев.

Защитник ЦСКА Никита Нестеров и защитник СКА Александр Никишин © Петр Ковалев/ ТАСС

Армейцы ожидаемо блестяще провели регулярный чемпионат Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно его выиграв. Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером этой стадии турнира, был признан самым ценным игроком регулярного сезона. Никишин тоже успешно провел чемпионат: хоккеист стал лучшим защитником, набрав больше всех очков среди игроков обороны.

Однако в плей-офф СКА в третий раз подряд проиграл ЦСКА в финале Западной конференции. Лидеры команды в важный момент сыграли ниже ожиданий. Гусев был незаметен, провел в серии со столичными армейцами только три матча, отметившись лишь голевой передачей. Яшкину и Жафярову помешали сыграть на своем уровне травмы.

Яшкин, Жафяров и Гусев ушли летом, а петербуржцы вновь встряхнули рынок трансферами. В частности, они воспользовались ситуацией в "Авангарде", где возникли разногласия по продлению контрактов с Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком. Оба игрока согласились на более щедрые предложения от СКА. Из Омска в Санкт-Петербург отправился форвард нижних звеньев Павел Дедунов.

"Здоровая конкуренция во всех линиях"

В это межсезонье СКА вновь взял хоккеистов с опытом игры в НХЛ. Новичок команды Брендан Лайпсик, о котором лестно отзывался главный тренер Роман Ротенберг, покинул североамериканскую лигу в 2020 году не по спортивным причинам. Российским зрителям канадский нападающий знаком по выступлениям за ЦСКА и магнитогорский "Металлург".

Нападающий СКА Алекс Гальченюк © AP Photo/ Ross D. Franklin

Перед стартом сезона состав СКА пополнил еще один хоккеист, угодивший в скандал в США. Нападающий Алекс Гальченюк, задрафтованный в 2012 году клубом НХЛ "Монреалем" под третьим номером, переехал в КХЛ. Летом текущего года он был арестован по обвинению в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании.

Клуб НХЛ "Аризона", заключивший с Гальченюком контракт 1 июля, расторг с ним соглашение, после чего стало понятно, что в будущем форвард вряд ли будет востребован в североамериканской лиге. Заключить контракт со СКА игроку помогло то, что суд снял с него пять из шести обвинений. Гальченюк отбыл месячный тюремный срок и приехал в Санкт-Петербург, где был представлен как игрок СКА в заключительный день турнира имени Н. Г. Пучкова 26 августа

Как и в предыдущие годы, СКА подходит к сезону с большим количеством игроков в обойме - порядка 40 человек. Из года в год это вызывает удивление у хоккейных специалистов и СМИ, однако Ротенберг, который с этого года сложил с себя полномочия гендиректора клуба и сконцентрировался на работе главным тренером и менеджменте, всегда подчеркивал, что одним из залогов успеха является именно большая конкуренция.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг © Петр Ковалев/ ТАСС

"Радует, что у нас здоровая конкуренция во всех линиях. И будут играть лучшие, несмотря на возраст, по спортивному принципу. Многие игроки по разным причинам не готовы, есть микротравмы", - сказал Ротенберг после завершения турнира Пучкова.

При этом СКА приходится чуть ли не раздавать в другие клубы игроков, которым не светит перспектива быть в основном составе. Это стало поводом для вопросов к КХЛ, стоит ли ограничивать количество переходов между определенными клубами. Раньше подобные вопросы касались отношений СКА и "Сочи", в этом же году СКА и вернувшаяся в КХЛ "Лада" провели между собой уже четыре сделки, в результате чего в Тольятти отправились вратарь Владислав Подъяпольский, форварды Данила Моисеев, Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев, которые переходили в Санкт-Петербурге по ходу предыдущего сезона.

Миллер ждет от СКА результативной игры

Как и год назад, СКА провел мощную предсезонную подготовку: хоккеисты и Ротенберг в беседах признавали, что все игры предсезонных турниров проводились под большими нагрузками. Команда тренировалась двумя группами, учитывая, что большинство хоккеистов поздно закончили предыдущий сезон, выступая в сборной России в матчах серии с командой Белоруссии.

Нападающий СКА Матвей Мичков © Петр Ковалев/ ТАСС

Санкт-петербургский клуб провел в межсезонье два турнира и, по словам Ротенберга, ни в одном из них не играл оптимальным составом. Ряд ведущих игроков пропустили турнир в Сочи, в котором армейцы из пяти команд заняли предпоследнее место, одержав в четырех матчах одну победу. В качестве центрального нападающего в СКА сыграл Матвей Мичков, которому Ротенберг предложил попробовать себя на этой позиции. 18-летний форвард, выбранный в этом году на драфте НХЛ "Филадельфией", действовал в тройке с 17-летним Иваном Демидовым и Грицюком. Во втором и заключительном для СКА домашнем турнире имени Пучкова команда одержала победу.

Председатель правления спонсора клуба компании "Газпром" Алексей Миллер напомнил о задаче выиграть Кубок Гагарина на презентации команды 27 августа. "Как известно, правильно поставленная цель - это половина успеха. Вторая половина - это сплав молодости и опыта, профессионализм на хоккейной площадке. А самое главное - горящие глаза и победный настрой ребят помогут достичь этой цели, и мы с вами увидим яркую, мощную и результативную игру команды", - сказал он.

В первом месяце чемпионата СКА предстоит дважды сыграть с московским "Динамо" - в своем первом матче 2 сентября в Москве и 15 сентября в Санкт-Петербурге. Встречи примечательны тем, что в "Динамо" перешли два игрока, выступавшие в петербургской команде в предыдущем сезоне, - Гусев и защитник Игорь Ожиганов.