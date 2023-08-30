30 августа, 13:19
Киберспорт

Сборная Украины снялась с чемпионата мира по киберспорту во всех дисциплинах

В понедельник международная федерация разрешила россиянам выступать на соревнованиях с флагом и гимном

ТАСС, 30 августа. Сборная Украины снялась с чемпионата мира под эгидой Международной федерации компьютерного спорта (IESF) во всех дисциплинах. Об этом в Telegram-канале сообщил тренер сборной Украины по PUBG Mobile Дмитрий Кузьменко.

"Сборная Украины снимается с IESF", - написал Кузьменко.

В понедельник Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. Федерация киберспорта Украины заявила, что обжалует это решение, а также увидела в нем коррупционную составляющую. 29 августа с чемпионата мира по киберспорту снялась украинская сборная по Dota 2.

Чемпионат мира проходит в Румынии. Сборная России не была допущена до участия в турнире. 

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Киберспорт
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