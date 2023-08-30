Ветеранам СВО выделили дополнительные квоты в командах по следж-хоккею

Спортсмены смогут выступить в чемпионате России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принято решение о предоставлении дополнительных мест в командах, принимающих участие в национальном чемпионате по следж-хоккею, для спортсменов - ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"30 августа Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата внесены изменения в регламент проведения национального чемпионата по следж-хоккею. В спортивную заявку клуб может включить не более 17 спортсменов. Сверх установленной квоты могут войти ветераны боевых действий - участники специальной военной операции. У нас уже есть положительные примеры привлечения в команды ветеранов СВО - СХК "Югра" и подмосковная команда "Феникс", - сообщил Рожков.

"Изменения в регламенте будут способствовать более активному участию в национальном чемпионате военнослужащих, получивших инвалидность. Данную практику при необходимости мы распространим и на другие командные виды спорта" - добавил президент Паралимпийского комитета России.

Рожков сообщил, что с целью популяризации и развития адаптивного спорта изменениями в регламент предусмотрено дополнительно включить в заявку двух спортсменов в возрасте до 21 года и девушку.