Евгений Плющенко подтвердил, что планирует открыть в Китае школы фигурного катания

Ранее в КНР прошли показы ледовых шоу олимпийского чемпиона "Лебединое озеро" и "Щелкунчик"

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко планирует открыть школы фигурного катания в Китае. Об этом Плющенко сообщил ТАСС во время посещения Казани, где его команда в День Республики Татарстан поставила шоу для учителей и семей участников СВО.

Ранее руководитель пресс-службы Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Ксения Александрова сообщила ТАСС, что Плющенко намерен в ближайшее время провести в Китае мастер-классы, встретиться с китайскими спортсменами и, возможно, открыть в КНР школы фигурного катания.

"В Китае, да, мы открываем школы. Гастроли сделали уже, проехали. И в будущем у нас гастроли уже запланированы, и школы будут открываться. Не хотел бы сейчас забегать вперед, когда у нас все получится, тогда и увидите", - сказал он.

Гастроли ледовых шоу Плющенко и академии "Ангелы Плющенко" "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" прошли в Китае с 4 по 13 августа. Главные роли в постановках исполнили сам Плющенко, а также такие звезды российского фигурного катания, как Александра Трусова и Софья Муравьева.