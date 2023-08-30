Федерацию тхэквондо ITF России приняли в Азиатскую федерацию тхэквондо ITF

Тхэквондо ITF не является олимпийским видом спорта

ТАСС, 30 августа. Россию приняли 34-й страной в состав Азиатской федерации тхэквондо ITF. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тхэквондо ITF России.

У российских спортсменов появилась возможность выступать на соревнованиях в Азии. Чемпионат Азии пройдет в 2024 году в Индии.

Тхэквондо ITF не является олимпийским видом спорта. За олимпийские дисциплины тхэквондо в стране отвечает Союз тхэквондо России.

Международная федерация тхэвондо ITF образована в 1966 году. Соревнования по олимпийскому тхэквондо проводит Всемирная федерация тхэквондо. В олимпийском тхэквондо запрещены удары руками в голову.