Тарпищев назвал ожидаемым вылет Хачанова в первом круге US Open

По мнению главы Федерации тенниса России, спортсмен не мог на многое рассчитывать, так как не успел набрать форму после травмы

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов после продолжительной паузы из-за травмы не мог на многое рассчитывать на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В первом круге соревнований Хачанов, посеянный под 11-м номером, проиграл американцу Майклу Ммо (без номера посева) со счетом 2:6, 4:6, 2:6. С июня по август россиянин восстанавливался от стрессового перелома.

"После продолжительной паузы, связанной с травмой, от Хачанова мало чего можно было ожидать на US Open. На многое он не мог рассчитывать. То, что он выбыл в первом круге, проиграв в трех сетах несеяному, это было ожидаемо", - сказал Тарпищев.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской сборной - обладателем Кубка Дэвиса.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.