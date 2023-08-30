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US Open

Чесноков считает, что соперник теннисиста Медведева сыграл очень слабо в матче US Open

Россиянин обыграл венгра Аттилу Балаша в первом круге, отдав лишь два гейма в трех сетах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Соперник российского теннисиста Даниила Медведева венгр Аттила Балаш показал очень слабую игру в матче первого круга US Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева.

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"Медведев очень легко выиграл, но его соперник играл невероятно слабо. С такой игрой непонятно, как этот венгр вообще попал в основную часть US Open. Даниил находится в неплохой форме, но дальше матчи будут гораздо тяжелее", - сказал Чесноков.

Также он оценил победу Андрея Рублева над французом Артуром Казо (6:4, 7:6 (7:5), 6:1). "Рублев достаточно неплохо играл. На последних турнирах он проигрывал в первом круге, здесь сумел выиграть, молодец. Немного повезло, что соперник, который изначально должен был с ним играть (финн Эмиль Руусувуори - прим. ТАСС) снялся еще до матча, но я думаю, что и его Андрей бы обыграл", - отметил собеседник агентства.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. 

Теги:
US OpenМедведев, Даниил Сергеевич
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