Футбольные клубы побили рекорд по расходам в летнее трансферное окно

Клубы со всего мира в нынешнее трансферное окно потратили €7,63 млрд, в летнее трансферное окно 2019 года эта сумма составила €7,58 млрд

ТАСС, 30 августа. Футбольные клубы в текущее трансферное окно побили мировой рекорд 2019 года по тратам на приобретение игроков. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, клубы со всего мира в нынешнее трансферное окно потратили €7,63 млрд. В летнее трансферное окно 2019 года эта сумма составила €7,58 млрд.

В текущую трансферную кампанию наибольшую сумму потратили клубы Английской премьер-лиги - €2,43 млрд. Клубы из Саудовской Аравии приобрели игроков на сумму €846 млн. Команды чемпионата Италии потратили на трансферы €794 млн, Германии - €696 млн, Франции - €691 млн, Испании - €398 млн.

Согласно данным Transfermarkt, клубы Мир - Российской премьер-лиги потратили в летнее трансферное окно €89,85 млн, а заработали €117,77 млн.

В сильнейших чемпионатах Европы трансферное окно закроется 1 сентября, в первенстве Саудовской Аравии - 20 сентября, России - 14 сентября.