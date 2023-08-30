Ольховский считает, что у теннисиста Карацева хорошие шансы на выход в третий круг US Open

Во втором круге россиянин сыграет против испанца Роберто Карбальес-Баэны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев имеет хорошие шансы на победу в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open) против испанца Роберто Карбальес-Баэны. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский.

"Матч будет очень интересным, я думаю, что у Карацева есть хорошие шансы выиграть. Если у него будет стабильность, то все получится. По скорости Аслан является одним из лучших игроков в мире, но стабильности не хватает", - сказал Ольховский.

Также он оценил шансы Романа Сафиуллина обыграть американца Томи Пола. "Что касается Сафиуллина, то у него будет очень тяжелый матч. Мне кажется, что Пол - явный фаворит в этой встрече. Я думаю, Роман может оказать ему должное сопротивление вплоть до победы", - отметил собеседник агентства.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.