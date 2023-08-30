Спортивный психолог Академии "Чкалов-Арены" готова помочь фигуристке Горбачевой

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спортивный психолог Светлана Гришаева, которая работает с фигуристами Академии "Чкалов-Арены", где тренируется Алина Горбачева, готова помочь спортсменке и ее родителям в случае обращения. Об этом Гришаева рассказал ТАСС.

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров во вторник вечером. Горбачева в среду извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она отметила, что ее побег не связан с фигурным катанием.

"Алина за помощью не обращалась, поэтому за этой историей наблюдаю только со стороны. Она ведь не только фигуристка, чемпионка России, известный спортсмен, она 16-летний подросток. Она растет, меняется, в этом возрасте в голове такой коктейль, который она сама себе порой объяснить не может. Судя по всему, Алина готова продолжать свой путь в спорте", - сказала Гришаева.

"Поэтому я, как и любой другой психолог, всегда буду готова ей помочь, но только в том случае, если она сама будет готова общаться. Насильно это невозможно. И готова встретиться не только с ней - с тренером, родителями", - добавила собеседница агентства.

Горбачева занимается под руководством Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место.